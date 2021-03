Estreias da Netflix têm de filme com Mel Gibson a pegadinhas de Gaten Matarazzo · .

A semana já começa com boas estreias da Netflix! Entre este domingo (28) e o próximo sábado (3), os assinantes vão encontrar no catálogo da plataforma produções para todos os gostos. Os títulos também têm grande chances de figurar entre os mais vistos do Top 10.

Entre os filmes em destaque estão A Força da Natureza, protagonizado por Mel Gibson e Kate Bosworth, e Alma de Cowboy, com Idris Elba. Chegam também as séries Os Segredos de Madame Claude e O Paraíso e a Serpente, baseada em fatos reais.

Além disso, há a segunda temporada de Grite, Você Está Sendo Filmado, com as pegadinhas de Gaten Matarazzo –o intérprete de Dustin em Stranger Things. O documentário A Magia dos Andes também ganha uma segunda leva de episódios.

Já entre os títulos “não originais” que serão adicionados ao catálogo estão Luccas Neto em: Acampamento de Férias 3 (2021), Anjos e Demônios (2009) e O Garoto da Casa ao Lado (2015), com Jennifer Lopez. Duas franquias que acumulam fãs também entram na Netflix: dois longas do ogro Shrek e três com a saga de Rambo (Sylvester Stallone).

Confira as sinopses das histórias:

Eu Vi: América Latina – dia 31

Pessoas reais contam suas histórias de fantasmas nesta série de terror que recria vividamente eventos sobrenaturais e paranormais.

A Força da Natureza – dia 1º

Ao evacuar um condomínio devido a um furacão, policiais se unem a um grupo de moradores para enfrentar criminosos que invadem o local em busca de uma grande quantia de dinheiro.

Grite, Você Está Sendo Filmado – dia 1º

Casas assombradas, necrópoles de arrepiar e muito mais: Gaten Matarazzo chega com novas pegadinhas que vão fazer você morrer de rir!

A Magia dos Andes – dia 1º

Descubra tudo o que os Andes têm para contar. Há sempre uma nova paisagem, aventura ou história nas montanhas que cruzam e unem sete países da América do Sul.

Histórias para Vestir – dia 1º

Nesta série documental engraçada e comovente, várias pessoas contam histórias fascinantes sobre suas peças de roupa mais significativas.

Alma de Cowboy – dia 2

Ao passar o verão com seu pai distante (Idris Elba), um problemático adolescente (Caleb McLaughlin) se vê dividido entre uma vida de crimes e a vibrante subcultura dos caubóis urbanos da Filadélfia. O filme é inspirado no livro Ghetto Cowboy, de G. Neri.

O Paraíso e a Serpente – dia 2

Nos anos 1970, o impiedoso assassino Charles Sobhraj (Tahar Rahim) ataca viajantes que exploram a “trilha hippie” do Sudeste Asiático. Baseada em fatos reais, a série revela a história do golpista e das tentativas de levá-lo aos tribunais.

Os Segredos de Madame Claude – dia 2

Na Paris dos anos 1960, a influência de Madame Claude vai além do mundo da prostituição –até que a chegada de uma jovem rica ameaça mudar tudo nesta série francesa.

Fuja – dia 2

Em busca de liberdade depois de um longo tratamento médico, a adolescente Chloe (Kiera Allen) suspeita que a mãe (Sarah Paulson) esconde segredos sinistros.

Veja os outros filmes que chegam à Netflix nesta semana:

29 de março

Luccas Neto em: Acampamento de Férias 3

31 de março

Anjos e Demônios

Pedro Coelho (2018)

1º de abril

A Lista de Schindler (1993)

Prenda-me se for Capaz (2003)

Steve Jobs (2015)

O Mentiroso (1997)

A Travessia (2015)

O Garoto da Casa ao Lado

Rambo – Programado Para Matar (1982)

Rambo 2: A Missão (1985)

Rambo 3 (1988)

Shrek (2001)

Shrek 2 (2004)

Barbie Aventura da Princesa (2020)

O Príncipe do Egito (1998)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba