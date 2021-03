Eva paga pelas maldades e enlouquece aos poucos; saiba como · .

Eva (Ana Beatriz Nogueira) pagará caro por suas maldades e enlouquecerá aos poucos em A Vida da Gente. A megera acenderá um alerta para Lúcio (Thiago Lacerda) por negar a realidade e fingir que Ana (Fernanda Vasconcellos) não está em coma. “É um quadro delicado, e a gente precisa fazer alguma coisa”, revelará o neurologista a Manuela (Marjorie Estiano) na novela das seis.

Desde o acidente, a empresária se afastou da família, expulsou a estudante de Psicologia de casa e ainda tentou proibir Iná (Nicette Bruno) de visitar a própria neta no folhetim de Lícia Manzo. Cada vez mais fora de si, ela montará acampamento no hospital e passará a conversar com a tenista como se a jovem não estivesse em estado vegetativo.

O neurologista tomará uma atitude ao ver a antagonista vivida por Ana Beatriz Nogueira forçar a sua paciente a assistir a intermináveis partidas de tênis nas cenas que serão exibidas no próximo dia 6. “Segundo as enfermeiras, a sua mãe tem se recusado a ir embora para casa, dormindo direto no sofazinho no quarto da Ana”, explicará o médico à amiga de Alice (Sthefany Brito).

“Eu não esperava que fosse diferente. Minha mãe sempre foi obcecada pela minha irmã”, devolverá a protagonista de Marjorie Estiano. “Eu me preocupo, porque, além de um transtorno de personalidade, parece que ela criou uma realidade paralela, uma espécie de delírio. Não aceita contestação ou argumentação contrária”, continuará o clínico.

Ele incentivará Manuela a conversar com Eva, mas a jovem se mostrará reticente. “Eu gostaria, de verdade, mas não tem como. A gente não tem diálogo. Minha mãe simplesmente não fala comigo. Ela acha que eu sou culpada pelo acidente, e eu não sei o que posso fazer para quebrar essa barreira, juro”, justificará a garota.

Lúcio afirmará que compreende que a questão é dolorosa para a família, mas que não pode deixar que a situação fique fora de controle. “E um psiquiatra?”, cogitará a cunhada de Rodrigo (Rafael Cardoso). “Não sei se ela vai aceitar, mas eu vou pensar em alguma coisa. Na verdade, eu até já pensei”, revelará o profissional de saúde.

“Eu tinha imaginado um grupo de apoio, com outras pessoas na mesma situação, com parentes em estado de coma”, acrescentará o galã de Thiago Lacerda. “Quem sabe? De qualquer modo, eu agradeço muito. É uma sorte tão grande ter encontrado você nesse momento das nossas vidas”, concluirá a tia de Júlia.

