Ex-Barcelona diz que prefere jogar em time da 4ª divisão do que ficar sem atuar no Camp Nou: ‘É uma m***’

Contratado pelo Barcelona em 2019, Jean-Clair Todibo não teve grandes oportunidades no time catalão. O zagueiro, de apenas 21 anos, não atuou nem em dez partidas oficiais com a camisa do Barça e foi emprestado para times como Schalke 04, Benfica e Nice, seu atual clube.

O francês abriu o jogo sobre as poucas chances que teve no Barça, em entrevista ao ‘L’Équipe’, e, apesar de jovem, mostrou bastante maturidade ao fazer uma autocrítica sobre a sua própria carreira.

El Clásico Real Madrid x Barcelona acontecerá no dia 10 de abril, às 16h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo de ESPN Brasil e ESPN App, além de acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

‘Quando assinei pelo Barcelona sabia que teria muita concorrência e seria difícil jogar de forma consistente. Mas me faltou humildade, seriedade e profissionalismo. Não sei quem pensava que era. É ruim ir para o Barcelona e não ser utilizado, prefiro jogar na quarta divisão do que estar no Barcelona e não jogar, além do fato das críticas serem menores. No futebol, não se pode dar ouvidos às opiniões de fora, caso contrário você cai numa enorme depressão’, desabafou o jogador.

O zagueiro estava no elenco espanhol na conquista do título do Campeonato Espanhol em 2019, mas não conta com essa conquista na carreira.

‘Fui campeão em 2019, mas foi uma farsa, não ajudei o time. Só joguei quando já tínhamos conquistado o título’, disse.

Todibo tem contrato com o Barça até meados de 2023 e está emprestado ao Nice, onde busca dar a volta por cima. Ele já soma 11 partidas na temporada.