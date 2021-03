Ex-São Paulo, Juanfran vira acionista de time da 4ª divisão da Espanha

Juanfran, que deixou o São Paulo recentemente e marcou história no Atlético de Madrid, já prepara seus próximos passos enquanto ainda não encerra a carreira de jogador de futebol.

Aos 36 anos, Juanfran se tornou um dos principais investidores do Intercity, clube localizado em Valência que foi fundado em 2017 e atualmente disputa a quarta divisão da Espanha. A equipe oficializou o anúncio nas redes sociais.

A ideia do Intercity é ser o primeiro clube a figurar na bolsa de valores, e Juanfran como um dos acionistas é visto como um passo importante para esse projeto.

Juanfran chegou ao São Paulo na metade de 2019 e deixou o clube ao fim de fevereiro deste ano. Apesar de ser contestado por parte da torcida, o espanhol foi titular na maioria do tempo com Cuca e Fernando Diniz como técnicos.

“Eu decidi me juntar a esse projeto porque me transmite segurança, confiança e transparência. Me consta que o Intercity trabalha com profissionalismo. Conheço perfeitamente as pessoas e os profissionais que fazer parte da diretoria. Da minha experiência, se uma equipe é competente e trabalha com humildade, compromisso e sonhos, o caminho da vitória vem mais fácil”, afirmou Juanfran”.