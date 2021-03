Ex-Sevilla marcou CR7 e Messi, ‘correu que nem louco’ atrás de Xavi e agora joga de graça em time da terceira divisão

No futebol é comum ver jogadores que surgem com grande expectativa em clubes importantes do cenário internacional, mas acabam não rendendo o esperado e perdem destaque. Mas se engana quem pensa que, de alguma forma, o fato de deixar os holofores os impede de retomar a carreira fazendo aquilo que mais gostam dentro das quatro linhas. E neste domingo (28), o diário espanhol “Marca” relembrou alguns destes casos.

Um deles, o do meia argentino Emiliano Armenteros, que passou pela base do Sevilla e atuou em LaLiga com a camisa do clube do Ramón Sánchez Pizjuán. Hoje, aos 35 anos, o jogador está no Inter Ibiza, da terceira divisão da Espanha, e lembrou ao jornal dos tempos em que encarou Cristiano Ronaldo e Lionel Messi na elite do futebol espanhol, além de receber a missão de “perseguir” Xavi Hernández em campo.

“Lembro de ter jogado bons jogos contra Cristiano ou Messi no auge dos dois. Tive a sorte de brigar muitos anos no (Santiago) Bernabéu, no Camp Nou … O que mais me orgulho é ter resistido tanto tempo na elite. Em um desses confrontos contra o Barça, me dediquei a perseguir o Xavi o tempo todo, sem tocar na bola. E, à certa altura, se virou e disse: ‘Pare de correr, certo?’ Eu me apavorei, mas não pude fazer nada além de tentar ser a sombra dele”, lembrou Armenteros.

Revelado pelo Banfield, Armenteros ainda atuou pelo Independiente, na Argentin,a antes de ir para o Sevilla B, em 2007. Na Espanha, o argentino ainda vestiu a camisa de outros clubes, como Rayo Vallecano e Osasuna, antes de ir para o México, atuar por Chiapas e Santos Laguna, e voltar de graça à Península Ibérica, em 2020, para pelo Inter Ibiza.

Também no terceiro escalão do futebol espanhol, o meio-campista Esteban Granero, ex-Real Madrid, hoje do Marbella, lembrou que a possibilidade de atuar nas divisões inferiores da Espanha também pode servir de motivação a grandes jogadores.

“Qualquer jogador de elite pode se motivar em categorias inferiores. É uma questão de nível de competitividade, que se presume máximo nos jogadores de primeira classe. Além disso, qualquer jogador de futebol de elite que não tivesse 100% de desempenho nas categorias inferiores, estaria abaixo dos demais”, finalizou.