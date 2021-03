Exercícios físicos para grávidas: Quais os melhores?

Os exercícios físicos para grávidas são capazes de aumentar a autoestima, diminuir o estresse e garantir melhores noites de sono para gestantes. Porém, é preciso se atentar para o tipo de exercício que deve ser praticado, a fim de garantir que o organismo não seja sobrecarregado e que a futura mamãe mantenha sempre a saúde em dia.

Pensando nisso, fizemos este guia com sugestões super simples para você se inspirar e começar uma rotina de treino. Acompanhe.

Exercícios físicos para grávidas: Quais podem ser praticados?

Antes de qualquer coisa, sugerimos que você converse com o seu médico a respeito dos exercícios físicos que você pode praticar. Especialmente se o seu caso for uma gravidez de risco, pois esse cuidado deverá ser redobrado.

Com isso em mente, veja as nossas sugestões e use apenas como inspiração, questionando sempre o seu médico sobre a possibilidade de praticar cada uma das atividades abaixo, ok? Assim você garante a sua saúde e a saúde do seu bebê.

Dito isso, vamos à lista de exercícios para grávidas:

1- Caminhada

A caminhada é um dos melhores exercícios para as gestantes, pois costuma ser leve e não impacta tanto o corpo da mãe e a saúde do bebê. Entretanto, utilize sempre roupas elásticas e confortáveis, que permitam a transpiração.

Além disso, use um tênis que amorteça os passos, impedindo que a mamãe sofra alguma lesão nas articulações.

A garrafinha de água também não deve faltar durante o treino, garantindo sempre a hidratação da mãe e impedindo que complicações surjam pela falta de água no organismo.

Como praticar: Faça caminhadas cerca de 3 a 5 vezes por semana, com 30 minutos de duração cada.

2- Pilates para grávidas

O pilates para grávidas também é uma ótima forma de manter a saúde e o bem-estar. Com esse exercício você consegue melhorar a respiração, a postura, diminuir dores nas costas e proporcionar um maior equilíbrio para o seu corpo. Entretanto, lembre-se de praticar a modalidade para grávidas, ok?

Como praticar: A prática pode acontecer de 2 a 3 vezes por semana, de acordo com o treino estipulado pelo profissional.

3- Hidroginástica

A hidroginástica é um dos melhores exercícios físicos para grávidas, por conta da sua intensidade e do seu baixo impacto. A mulher não precisará se preocupar com lesões, além de que irá queimar calorias e melhorar a capacidade respiratória.

Como praticar: Especialistas recomendam que a prática aconteça pelo menos 3 vezes por semana.

4- Bicicleta ergométrica

Nos dois primeiros trimestres a mulher pode fazer o treino de bicicleta ergométrica até 5 vezes por semana. Entretanto, é preciso se atentar para os batimentos cardíacos, não deixando ultrapassar 140. No fim da gestação o treino pode ser muito difícil, por conta do tamanho da barriga.

Como praticar: Até 5 vezes por semana, nos dois primeiros trimestres da gestação.

5- Alongamentos

Os alongamentos também são excelentes durante a gestação, pois relaxam os músculos, diminuem as chances de lesões e proporcionam bem-estar e tranquilidade. Esse tipo de treino pode ser praticado todos os dias até o parto.

Como praticar: Diariamente ao acordar ou depois de algum exercício, como caminhada, por exemplo.

Mantenha uma vida ativa, principalmente durante a gestação, e garanta mais saúde para você e o seu bebê!