Exibida após Ti Ti Ti, Laços de Família bate recorde no Vale a Pena Ver de Novo · .

Exibida logo após a estreia de Ti Ti Ti no Vale a Pena Ver de Novo, Laços de Família bateu seu recorde na segunda-feira (29). Com a dobradinha no horário, a reprise da novela da Manoel Carlos registrou 22,2 pontos de audiência e teve 37,5% de share (número televisores ligados) na Grande São Paulo.

Escrita por Maria Adelaide Amaral e Cassiano Gabus Mendes, o remake de Ti Ti Ti marcou 18,6 pontos e alcançou 34% de share. Com os dois folhetins, o Vale a Pena Ver de Novo conquistou a média de 20,8 pontos na faixa horária.

O recorde da novela protagonizada por Vera Fischer era de 8 de setembro, quando a reapresentação marcou 21,8 pontos em seu segundo capítulo.

Na reta final de Laços de Família, Íris (Deborah Secco) se emocionou na casa de Helena ao sentir o aroma do bolo que sua mãe, Ingrid (Lilia Cabral), assava enquanto ainda estava viva. A rebelde foi consolada pela irmã.

Após Capitu (Giovanna Antonelli) procurar emprego na livraria de Miguel (Tony Ramos), o capítulo de segunda terminou com Clara (Regiane Alves) tendo um surto e partindo para cima de Fred (Luigi Baricelli) com uma tesoura.

Veja abaixo as audiências da segunda-feira, 29 de março, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 17,4 Bom Dia São Paulo 7,3 Bom Dia Brasil 9,2 Mais Você 9,1 Encontro com Fátima Bernardes 9,4 SP1 13,8 Globo Esporte 13,9 Jornal Hoje 13,8 Sessão da Tarde: O Que Esperar Quando Você Está Esperando? 12,6 Ti Ti Ti 18,6 Laços de Família 22,2 Malhação 18,7 A Vida da Gente 20,5 SP2 23,4 Salve-se Quem Puder 25,9 Jornal Nacional 28,0 Amor de Mãe 31,8 Big Brother Brasil 21 31,1 Tela Quente: 15 Minutos de Guerra 16,8 Jornal da Globo 8,8 Conversa com Bial 5,7 Boletim Rede BBB 4,7 Corujão: Sequestro Relâmpago 4,7 Hora 1 4,5 Média do dia (7h/0h): 6,5 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 2,6 Balanço Geral Manhã (rede) 1,8 Balanço Geral Manhã (local) 4,4 Fala Brasil 4,7 Hoje em Dia 5,3 JR 24h (manhã) 5,0 Balanço Geral 8,5 Belaventura 3,9 JR 24h (tarde 1) 5,2 Cidade Alerta 6,8 JR 24h (tarde 2) 6,1 Jornal da Record 9,8 Gênesis 11,7 Topíssima 5,7 Troca de Esposas 3,3 Chicago PD Distrito 21 2,2 JR 24h (madrugada) 1,6 Entre Linhas 1,1 Religioso 0,4

Média do dia (7h/0h): 4,9 Primeiro Impacto 3,3 Vem Pra Cá 3,4 Bom Dia & Cia 4,6 Fofocalizando 4,2 Casos de Família 4,8 Triunfo do Amor 6,6 Amores Verdadeiros 7,1 SBT Brasil 5,8 Roda a Roda 6,7 Cupom Premiado Baú 6,8 Chiquititas 6,7 Programa do Ratinho 4,9 Arena SBT 2,0 The Noite 2,0 Operação Mesquita 1,6 Conexão Repórter 1,4 SBT Brasil (reapresentação) 1,6 Primeiro Impacto 2,0

Fonte: Emissoras