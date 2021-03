Expresso do Amanhã 2ª temporada: season finale ganha teaser; confira!

Recentemente, uma nova cena preview para o episódio final da 2ª temporada de Expresso do Amanhã (Snowpiercer, no original) foi divulgada pela TNT. Na próxima terça-feira (30), os espectadores da série vão poder assistir a todas as emoções do segundo season finale da produção.

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

A cena em questão mostra um diálogo impressionante entre Layton (Daveed Diggs) e Wilford (Sean Bean). Conforme o episódio intitulado “The Eternal Engineer” mostrou, no dia 16 de março, o grande vilão da série conseguiu retomar o controle do Snowpiercer, expulsando os principais líderes do experimento democrático do trem.

No entanto, ele acabou condenando Layton a trabalhos forçados no Big Alice, para se vingar. Aparentemente, não parece ser um destino tão cruel para o protagonista, uma vez que ele já passou por situações muito piores ao longo de sua vida.

Contudo, os episódios finais da 2ª temporada da série devem mostrar exatamente as verdadeiras intenções de Wilford. Talvez tudo não passe de um jogo psicológico para desgastar Layton emocionalmente.

Confira o preview completo:

Expresso do Amanhã: desfecho da 2ª temporada terá grande revelação

Ao que tudo indica, mesmo com tantas tensões à vista, uma grande revelação poderá acontecer nos minutos finais da 2ª temporada.

Pela narrativa apresentada no preview, fica muito claro que, apesar de declarar publicamente sua vitória, o Sr. Wilford é assombrado por tudo o que Layton representa.

O grande vilão tem medo de matá-lo por acreditar que possa estar criando um mártir e, ao mesmo tempo, precisa lidar com seu espírito aterrorizante. Enquanto eles conversam, Wilford mostra alguns pequenos sinais de dúvida, enquanto Layton continua a fazer seu trabalho com confiança e indiferença.

O que será que vai acontecer? Não perca! Os dois últimos episódios de Expresso do Amanhã ficarão disponíveis na terça-feira (30) pela Netflix.