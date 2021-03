Expulsa de A Fazenda, Nadja Pessoa é aposta da Record para o reality A Ilha · .

Expulsa da décima temporada de A Fazenda, Nadja Pessoa é uma das apostas da Record para o reality show A Ilha, projeto inédito que deve estrear em julho, sob o comando de Sabrina Sato. A ex-mulher do cantor Vinícius D’Black ficará confinada com outros famosos em um local paradisíaco, onde disputará um prêmio em dinheiro.

O . apurou que a recente mudança de visual de Nadja, logo após sua turbulenta separação de D’Black, está relacionada à sua nova empreitada na TV. Ela foi procurada pela empresa que assumiu a produção do reality no final do ano passado, e logo de cara aceitou a proposta.

Nadja passou a ser assessorada por Thomas Duarte, o mesmo empresário que agencia o jornalista Leo Dias. Os dois já receberam uma cópia do contrato, que está sob análise. Ainda não foi assinado, mas isso ocorrerá dentro dos próximos dias.

Essa será a quarta participação de Nadja em um reality da Record. Sua estreia foi no Power Couple Brasil 3 (2018). De tantos barracos que protagonizou com o ex-marido, acabou sendo convidada para participar de A Fazenda 10, no mesmo ano. Após ser expulsa por agredir Caíque Aguiar, ganhou um programa próprio no PlayPlus, o Tudo ou Nadja, que teve apenas uma temporada.

A influenciadora digital tem aproveitado o tempo que antecede as gravações do programa para fazer diversos ensaios fotográficos, com o objetivo de criar um banco de imagens para que sua equipe utilize em suas redes sociais durante o período em que ela estiver confinada.

No Limite?

A intenção da Record é colocar o novo programa no ar no intervalo entre o Power Couple, que termina em julho e terá o comando de Adriane Galisteu, e A Fazenda 13, prevista para estrear em setembro, ainda sem apresentador.

Esse era um projeto que a emissora de Edir Macedo tinha desde o início de 2020, mas a execução precisou ser adiada por conta do início da quarentena no ano passado. Agora, com protocolos de segurança já definidos, a direção entendeu que é possível fazer a atração com segurança.

Pela descrição à qual o . teve acesso quando A Ilha foi formatada, o elenco ficará confinado em uma área restrita, toda monitorada por câmeras, e participará de competições em outras regiões da ilha. Como em A Fazenda, haverá um campo de provas.

Apesar da locação, os competidores não terão que procurar a própria comida na natureza. Ou seja, não será uma “cópia” do No Limite. A dinâmica do jogo será baseada em provas e alianças. O reality show começa com 13 participantes.

O formato original foi desenvolvido por executivos da Record a partir de um argumento de Marcelo Silva, vice-presidente Artístico e de Programação. Diretor do núcleo de reality shows da Record, Rodrigo Carelli será o responsável pela implantação.

De acordo com Flavio Ricco, colunista do R7, serão 39 programas ao todo, com a final ao vivo. Apenas dois competidores chegarão na decisão: o explorador que encontrar mais tesouros e o escolhido pelo público. O valor da premiação ainda não foi definido. Paraty, no Rio de Janeiro, deve ser o cenário para as gravações.

