Falcão e o Soldado Invernal apresenta novos vilões e segredos do passado · .

[Cuidado: spoilers de Falcão e o Soldado Invernal abaixo]

O segundo episódio de Falcão e o Soldado Invernal já está disponível no catálogo do Disney+ e finalmente uniu os dois protagonistas em uma missão. Cientes da ameaça do grupo intitulado Apátridas, Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) ficaram frente a frente com os vilões.

Intitulado O Herói Americano, o mais novo capítulo do Universo Marvel não só deu sequência às cenas de ação frenéticas apresentadas no piloto como tratou de apresentar aos fãs John Walker (Wyatt Russell), o novo responsável por portar o escudo e o título de Capitão América.

O anúncio de que o governo americano havia escolhido outra pessoa para substituir Steve Rogers (Chris Evans) como o Capitão levou Bucky a ir cobrar Sam pessoalmente sobre o motivo de ele ter desistido do escudo. Sem entrar em detalhes, o Falcão diz não se arrepender da decisão, mas concorda que o item não deveria ter sido repassado.

Sem tempo para pensar no novo Capitão, Sam explica que está para embarcar em uma missão em Berlim, na Alemanha, local onde os Apátridas foram localizados. Mesmo bravo com o amigo, Bucky decide acompanhá-lo.

Se alguém duvidava que Mackie e Stan não teriam química para sustentar uma série focada em seus personagens, o segundo episódio trata de acabar com isso. A missão em Berlim guarda os melhores momentos do capítulo, colocando o Falcão e o Soldado Invernal frente a frente com os vilões em uma luta em cima de dois caminhões em andamento.

É durante o combate que a dupla conhece Karli Morgenthau (Erin Kellyman), a líder dos Apátridas. O que parecia ser uma missão de resgate logo se transforma em uma luta contra a morte, quando os integrantes do grupo mostram ser supersoldados como Bucky e Steve –o que significa que o soro que os deu superpoderes está circulando novamente.

Em desvantagem, Sam e Bucky recebem a inesperada ajuda de John Walker e seu companheiro, Lemar Hoskins (Clé Bennett), denominado Estrela Negra. que chegam de helicóptero após rastrear os heróis. No entanto, o reforço se mostra inútil, e os Apátridas conseguem escapar.

REPRODUÇÃO/MARVEL STUDIOS

John Walker conversa com Sam e Bucky

O aparecimento de novos supersoldados deixa Bucky intrigado e o obriga a fazer uma revelação. Ele leva Sam até Maryland, nos Estados Unidos, e o apresenta a Isaiah Bradley (Carl Lumbly), um idoso que o enfrentou há muitas décadas durante a Guerra das Coreias (1950-1953). A surpresa? Isaiah também é um super-humano.

A ida dos heróis a Maryland também serve para a série falar sobre questões importantes além do MCU. Logo depois de saber que existe um supersoldado negro, Sam é parado por policiais do lado de fora da casa de Isaiah em uma abordagem racista, mostrando que a intenção do showrunner Malcolm Spellman é explorar mais esse lado nos próximos episódios.

Após a fuga dos heróis, os Apátridas liderados por Karli descobrem que estão sendo perseguidos novamente, mas não por Falcão ou pelo novo Capitão. Um grupo liderado pelo desconhecido Mercador do Poder está atrás deles. Mais uma vez, os vilões conseguem escapar –nos quadrinhos, o Mercador é um vilão que usa tecnologia avançada para transformar pessoas em supersoldados.

O encontro com os policiais leva Sam e Bucky à prisão e a um novo encontro com o Capitão América e o Estrela Negra. Walker novamente tenta fazer uma parceria com os heróis, que se recusam e dizem que trabalham melhor como agentes livres. O clima entre as duplas é pesado e também deve ditar o ritmo dos próximos acontecimentos na série.

O conhecimento dos novos supersoldados dos Apátridas faz Bucky sugerir a Sam que eles interroguem o Barão Zemo (Daniel Brühl), que se encontra preso desde que colocou os Vingadores para brigarem entre si em Capitão América: Guerra Civil (2016). Como os trailer divulgados já revelaram que o vilão sairá da prisão, é provável que essa conversa não termine bem para os protagonistas.

REPRODUÇÃO/MARVEL STUDIOS

John Walker como o Capitão América

Afinal, quem é John Walker?

Apresentado no final do primeiro episódio, John Walker tem a sua origem revelada logo no início de O Herói Americano. Ele é um experiente soldado americano, condencorado com três medalhas de Honra ao Mérito e casado com Olivia Walker (Gabrielle Byndloss).

Como ele mesmo explica em uma entrevista, o governo dos EUA o convidou para ser o novo Capitão América enquanto estava em uma missão no Chile. Admirador de Steve Rogers, ele faz questão de pontuar suas diferenças: “Não tenho armaduras chamativas ou superpoderes. O que eu tenho é coragem”.

Orgulhoso de sua nova função, Walker diz que, apesar de nunca ter conhecido Steve, o considera um irmão. Mas o decorrer do episódio trata de mostrar melhor a sua personalidade: enquanto o antigo Capitão era movido pela vontade de ajudar os outros, o novo portador do escudo é muito mais ambicioso.

Um novo episódio de Falcão e o Soldado Invernal é disponibilizado no Disney+ sempre às sextas-feiras.