Sarah Andradeficou muito abalada com o voto de Rodolffo Matthaus no BBB21. Cheia de mágoa, a consultora de marketing digital se lembrou de deslizes do sertanejo que ela deixou passar e se sentiu idiota por ter acreditado na aliança com ele. “Já falou mal de todos nós várias vezes”, soltou.

“Ele só começou a andar com a gente porque achava que a gente era forte de alguma maneira”, afirmou ela, em conversa com Gilberto Nogueira e João Luiz Pedrosa na manhã desta segunda-feira (29). “Só que eu sou muito idiota, porque acreditei”, continuou a loira.

“Aí é que entra o ponto. Entendi o silêncio, entendi a melindragem nas coisas que coloca, nas coisas que ele fala”, concordou o economista. “Na semana passada, quando ele estava no paredão, o olhar que eu sentia era um olhar de desespero”, acrescentou o professor de Geografia.

“Com a carreira dele. Não aqui dentro”, apontou a brasiliense. “A minha intuição me falava para eu me afastar dele, eu falei para o Gil”, lamentou a publicitária. “E mesmo querendo me afastar dele, eu não queria deixar o Gil votar nele”, soltou ela.

“Só que, agora, só segue, só vai. A gente não sabe o que as pessoas querem ver, o que elas estão vendo, o que elas estão analisando”, aconselhou o pernambucano. “Para as pessoas lá fora, é verdadeiro, é bonito, e cada um faz uma análise daquilo o que vê. Eu vou seguir o meu jogo”, afirmou Gilberto.

