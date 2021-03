Faz muita falta? Veja o retrospecto de Lewandowski, desfalque contra o PSG, pelo Bayern

O Bayern de Munique terá um importante desfalque nas quartas de final da Uefa Champions League contra o Paris Saint-Germain. O artilheiro Robert Lewandowski, nesta terça (30), teve confirmado um estiramento no joelho direito e está fora de combate por quatro semanas.

Desde que chegou ao clube alemão na temporada 2014-15, o craque polonês sempre impressionou pela quantidade de gols marcados, prova disso foi a conquista do prêmio de melhor do mundo em 2019-20. Mas, e na Champions? Como é o retrospecto do atacante com a camisa bávara? O ESPN.com.br fez um levantamento.

Ao todo, são 68 jogos disputados pelo Bayern no principal torneio europeu de clubes. Nestes, Lewandowski marcou incríveis 56 gols. Um desempenho indiviudal acima da média.

No entanto, apesar de possuir 49 vitórias, oito empates e 11 derrotas, o Bayern foi eliminado em cinco das seis edições que o polonês disputou pelo clube. Destas, uma vez foi nas oitavas, outra nas quartas e três nas semifinais.

A única vez que conquistou o título foi na última temporada, quando o Bayern venceu o PSG, adversário das quartas na atual edição, por 1 a 0, gol de Coman.

Retrospecto em mata-matas

Em mata-matas na Champions, desde que chegou ao Bayern, Lewandowski disputou 28 partidas e marcou 17 gols. De todas, só ficou de fora em um confronto decisivo.

E foi em uma eliminação. O polonês, que é figurinha carimbada em praticamente todas as partidas, só foi ausência no jogo de ida das quartas de final contra o Real Madrid, na temporada 2016-17, na derrota por 2 a 1 na Allianz Arena.

Veja abaixo as eliminações do Bayern na Champions desde que Lewandowski chegou ao clube:

2014-15 – Bayern x Barcelona – semifinais

2015-16 – Bayern x Atlético de Madrid – semifinais

2016-17 – Bayern x Real Madrid – quartas de final

2017-18 – Bayern x Real Madrid – semifinais

Bayern 1 x 2 Real Madrid

Real Madrid 2 x 2 Bayern





2018-19 – Bayern x Liverpool – oitavas de final

Liverpool 0 x 0 Bayern

Bayern 1 x 3 Liverpool

As partidas entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain serão disputadas nas duas primeiras semana de abril. No dia 7, os dois clubes se enfrentam na Allianz Arena. No dia 14, definem quem avança às semifinais no Parque dos Príncipes.