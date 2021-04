Festa do Líder Arthur começa com a música ‘Moleque de Vila’ e brother lembra de Projota: ‘Saudade dele’ | casa BBB

Nada de ‘no pain, no gain’! A Festa do Líder Arthur no BBB21 pode ser inspirada no universo crossfiteiro do brother, mas promete ser só diversão e alegria. A noite começa com a música especial que o confinado pediu: ‘Moleque de Vila’, de Projota. Quando ouve a trilha, o capixaba fala sobre o cantor, que foi o sexto eliminado do programa, : “Saudade dele!”