FHEMIG divulga novo Processo seletivo: Até R$5,8mil

Edital publicado. A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) faz saber aos interessados a abertura de novas 02 vagas em cargos de nível superior para atuação na Casa de Saúde Santa Fé, em Três Corações.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de terapeuta ocupacional (1 vaga) e médico em radiologista e diagnóstico por imagem (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.645,82 a R$ 5.801,50, por carga horária de 24 e 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 13 de abril de 2021, no endereço eletrônico oficial mediante envio de currículo no Sistema de Processo Seletivo (SPS) da Fhemig.

PROVAS

O processo seletivo contará com análise do requisito de investidura/informações curriculares e entrevista técnico/comportamental (ambas caráter classificatório e eliminatório). As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 11 de maio de 2021.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Fundação Hospitalar.

EDITAL 2021