Filha arrecada R$ 100 mil para carro adaptado após piora de Gerson Brenner · .

Vitória Brenner, filha mais nova de Gerson Brenner, afirmou que conseguiu arrecadar R$ 100 mil em uma vaquinha online para comprar um carro adaptado ao ex-ator, que apresenta uma piora em seu estado de saúde desde 2019. Ele está com limitações há 23 anos, após levar um tiro durante um assalto na rodovia Ayrton Senna, em 1998.

Hoje, aos 61 anos de idade, Brenner passa por fases complicadas no tratamento, perdeu ainda mais os movimentos do corpo e ganhou peso. Todo agravamento do caso dificultou mais sua locomoção, e agora ele não cabe mais dentro de um veículo convencional.

“É muito difícil ele conseguir sair de casa. O ano de 2019, especificamente, foi de muitas internações. Mas até então ele cabia num carro comum. Ele conseguia ajudar mais na locomoção, porém já era complicado. Hoje é pior. Ele está com as deficiências há mais de 20 anos, e a transferência na cadeira de rodas é estressante, difícil”, detalhou a jovem em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Vitória postou arrecadação nas redes sociais (Reprodução/Instagram)

“Ele não formula mais frases. Antes ele conseguia falar de três a quatro palavras. Agora balbucia, tem uma fala mais robotizada. Mas ele é ator, né? Então, sabe se expressar com o olhar”, completou.

Gerson, que fez sucesso em novelas nas décadas de 1980 e 1990, sente falta de conviver com as pessoas. Por isso, o carro ajudará a levá-lo a passeios.

“Em pouco mais de 15 dias, conseguimos arrecadar R$ 100 mil. Faltam R$ 46 mil. Muita gente tem percebido que o carro é necessário mesmo. Ele é apaixonado por socializar, pela rua. Meu pai sempre foi uma pessoa muito ativa, comunicativa. E a chance de conseguir sair de casa vai fazer bem”, contou.

Gerson Brenner atuou em novelas na extinta Manchete (1983-1999), na Globo e em duas minisséries na Record. Seus papéis de maior destaque foram com o personagem Gérson Geovanni, em Rainha da Sucata (1990) e Deus Nos Acuda (1992). Seu último trabalho foi como intérprete de Jorginho em Corpo Dourado (1998).

