Filmes sobre Caso Richthofen, com Carla Diaz, ganham novo trailer

Os filmes sobre o Caso Richthofen, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, acabam de ganhar um novo trailer com algumas cenas inéditas.

No vídeo, vemos Suzane von Richthofen (Carla Diaz) e Daniel Cravinhos (Leonardo Bittencourt) entrando na casa da família na noite do crime. A prévia ainda mostra vários momentos do relacionamento dos dois e as conflituosas versões contadas no tribunal.

Sinopse das produções

A ideia do projeto é mostrar os pontos de vista completamente diferentes de um dos maiores crimes do Brasil. Confira a sinopse:

“Em 2002, o casal de namorados Suzane von Richthofen (Carla Diaz) e Daniel Cravinhos (Leonardo Bittencourt) chocou o Brasil ao se declararem culpados pelo brutal assassinato dos pais de Suzane. Ao longo do julgamento deles, esse caso é revisitado em busca de respostas sobre os motivos do casal para cometer essa atrocidade. Um drama de crime real sobre um dos casos de assassinato mais chocantes do Brasil. Baseados nos autos do processo, os dois filmes serão lançados simultaneamente e mostrarão pontos de vista diferentes do mesmo caso.”

Fonte: Galeria Distribuidora/ReproduçãoFonte: Galeria Distribuidora/Reprodução

Com direção de Maurício Eça, os filmes não têm nenhuma relação com os culpados e se baseiam apenas nos autos do processo. O roteiro é assinado por Ilana Casoy, a maior especialista em serial killers do Brasil e Raphael Montes, escritor de literatura policial. Vale ressaltar que a dupla de roteiristas também é responsável pelo sucesso da Netflix, Bom dia, Verônica.

O lançamento dos filmes foi afetado pela pandemia do coronavírus e uma nova data de estreia ainda não foi divulgada.