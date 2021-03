Fiuk opina sobre sister do BBB21: ‘Acho que as pessoas estão começando a abrir o olho’ | casa BBB

O trio rememora uma conversa entre Juliette e Viih Tube na Festa do Líder Gilberto . Fiuk diz: “A Pocah foi lá e tentou tirar a Viih, a Juliette não deixou e a Viih falou que estava tudo bem. Aí o João Luiz foi lá e tentou também”. Gilberto diz não ter visto esse acontecimento e Sarah rememora: “Quando a Juliette te puxou para cantar aquela música lá que vocês gostam, o Caio olhou e fez assim: ‘Meu Deus do céu, tira o Gil de lá’. Dava para ver que ela estava pegando para fazer um VT”. Fiuk pede para que o doutorando em economia fique esperto em relação a sister: “Começa a ficar esperto, Gil”.

Fiuk segue no assunto: “Outra coisa que aconteceu. Momentos antes dela chamar a Viih para conversar, a gente estava falando dela. Ela viu que a gente estava falando dela, ela sentou do lado e ficou olhando. Eu continuei. Eu falo para ela, não tem problema. Não tenho medo das coisas que eu penso e ela sabe o que eu penso. Aí ela viu que eu não parei de falar e começou a passar na frente olhando”. Gilberto rememora: “É que ontem ela tocou em uns pontos bem sensíveis meus. Ela falou assim: ‘Amigo, mesmo se eu não for Líder amanhã, as suas comidas seriam as comidas que eu escolheria’“, Sarah escuta e afirma que a sister é muito inteligente. Gilberto continua: “Não vou mentir que não dói, amigo. Dói”, na sequência Fiuk diz: “Dói porque é ponto fraco“. Sarah finaliza: “Ela sabe os seus pontos fracos“.