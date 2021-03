Flamengo negocia renovação de Pepê

O Flamengo vem buscando manter seus principais jogadores e também as promessas das categorias de base. Tanto que a diretoria vai iniciar as conversas para a renovação de contrato do meia Pepê.

O jogador tem vínculo somente até o meio da temporada. Pepê e Flamengo devem acertar a renovação até o final de 2022.

Pepê estava fora dos planos do Flamengo até a chegada do técnico Rogério Ceni. O comandante pediu a renovação até o fim do Campeonato Brasileiro e o vínculo foi estendido até o meio do ano.

Vem com a #FLATV, Nação! Confira como foi o treino do Mengão desta terça-feira, no Ninho: https://t.co/l81TmKcnv1 pic.twitter.com/mstqrjgGP4 — Flamengo (@Flamengo) March 31, 2021

O meia teve bom desempenho na conquista do Campeonato Brasileiro, sendo muito utilizado por Ceni como opção para o segundo tempo das partidas. No Campeonato Carioca, Pepê foi titular nas primeiras rodadas, sob o comando de Maurício Souza.

Mesmo com a renovação, existe a chance de Pepê ser emprestado para outro clube nesta temporada. O clube carioca já recebeu sondagens pelo jogador e não se opõe a uma liberação neste momento.