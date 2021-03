Flamengo relaciona Gabigol, que pode estrear na temporada

Gabigol está de volta. O atacante foi relacionado pelo Flamengo para a partida deste sábado diante do Boavista, em Bacaxá, pelo Campeonato Carioca. A lista de convocados pelo técnico Maurício Souza foi divulgada pelo clube nesta sexta-feira.

Depois do título do Brasileirão 2020, o ídolo rubro-negro entrou em férias e ainda não pisou em campo em jogo oficial na nova temporada, podendo fazer sua estreia neste sábado.

A “convocação” acontece logo após Pedro, outro centroavante do elenco, ter diagnosticada uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Quem tem feito sucesso e aproveitado as oportunidades é o atacante Rodrigo Muniz, cria da base, com cinco gols em cinco jogos.

O Flamengo é o líder do Campeonato Carioca, com 12 pontos em 5 partidas.

Veja a lista de relacionados do Flamengo para enfrentar o Boavista:

