Flamengo tem negociações avançadas para patrocínios no meião e no calção; confira os valores

Um dos clubes mais afetados pela pandemia no futebol brasileiro, o Flamengo está próximo de garantir um alívio no orçamento. Com propriedades livres no uniforme, o clube tem negociações em estágio final para definir novos patrocinadores no meião e no calção e projeta receber R$ 8 milhões pelos dois espaços a partir de abril. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e pelo site “ge” e foi posteriormente confirmada pelo LANCE!.

Internamente, a diretoria do Flamengo já considera ambos acordos de patrocínios encaminhados. À reportagem do LANCE!, um dirigente confirmou que as negociações estão “muito bem avançadas”.

As verbas, inclusive, já foram aprovadas: cerca de R$ 3 milhões pelo meião e de R$ 5 milhões para o calção. O que resta para o anúncio oficial são detalhes burocráticos, que devem ser definidos no próximo mês.

Recentemente, o Flamengo teve a negociação frustrada para a volta de Rafinha e citou os problemas financeiros como maiores impeditivos. A partir desse episódio, as cobranças internas para o departamento de marketing se intensificaram. Ainda restam os espaços na manga, ocupado atualmente pela FlaTV, e nas costas.

Quem pode assumir essas propriedades nos próximos meses são as empresas Itapemirim, do ramo da aviação, e Uudi, do ramo de pagamento digital. Conforme apurado pelo L!, a diretoria do Flamengo teve reuniões preliminares com representantes de ambas as marcas e está em fase de análise. A informação foi dada em primeira mão pelo canal “Flazoeiro”.