Fluminense confirma três ausências no clássico com o Vasco

Ainda não será desta vez que o técnico Roger Machado terá todos os seus titulares à disposição. Os principais jogadores do Fluminense estrearam em 2021 na última sexta-feira, na derrota para o Volta Redonda, no Campeonato Carioca. O zagueiro Luccas Claro, com um incômodo na coxa esquerda, não foi a campo.

Para o clássico desta terça-feira contra o Vasco, o zagueiro segue se recuperando do problema muscular na coxa esquerda e ficou de fora da lista dos relacionados. Além disso, para o confronto no Raulino de Oliveira, às 21h35 (de Brasília), Roger Machado não poderá contar com o zagueiro Matheus Ferraz e o goleiro Muriel.

Muriel, que se recuperou de lesão na coxa direita, passou pelo estágio de transição para o campo e o retorno será em breve. Mas o mesmo não acontece com Ferraz, que trata problemas no joelho direito.

Fluminense e Vasco fazem um confronto direto na briga por uma vaga no G-4 do Campeonato Carioca. O Tricolor aparece em quinto na tabela com nove pontos, enquanto o Vasco está três posições e três pontos atrás.

Confira a lista dos jogadores relacionados para enfrentar o Vasco:

Goleiros: Marcos Felipe e Pedro Rangel

Laterais: Calegari, Igor Julião, Egídio e Danilo Barcelos

Zagueiros: Nino, Frazan e Reginaldo

Meio-campistas: Martinelli, Yago, Yuri, Wellington, Gabriel Teixeira, Hudson, Michel Araujo, Nenê e Ganso

Atacantes: Fred, Luiz Henrique, Lucca, Caio Paulista, John Kennedy e Kayky