Fluminense x Vasco: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Faltando apenas cinco rodadas para o fim da Taça Guanabra, Fluminense e Vasco fazem o segundo clássico de ambos na temporada precisando mais do que nunca conquistar uma vitória. O Tricolor vive situação mais confortável e está em quinto, com nove pontos, mas perdeu na última partida. Já o Cruz-Maltino venceu pela primeira vez, mas logo voltou a empatar e tem seis pontos na oitava posição. As equipes se enfrentam no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, nesta terça-feira, às 21h35.

O time de Roger Machado vinha embalado por três vitórias, mas viu o treinador conhecer sua primeira derrota contra o Volta Redonda, em jogo de um primeiro tempo ruim, reação, mas derrota já nos minutos finais. O Flu continuará com força máxima na equipe e talvez tenha o retorno do zagueiro Luccas Claro, o único titular que ainda não entrou em campo. Fernando Pacheco e Miguel devem ser novidades na lista de relacionados.

Do lado de Marcelo Cabo, o time vem a cinco partidas sem perder, mas empatou quatro destes confrontos, inclusive na última rodada. Poupados contra o Madureira, Andrey, Leandro Castan e Léo Matos devem retornar para o clássico. Miranda também está à disposição. Marquinhos Gabriel, Talles Magno e Vinícius estão fora.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X VASCO

Data/Hora: 29/03/2021, às 21h35

Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Diego da Silva Lourenço

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Wallace Muller Barros Santos

Onde ver: Record, Facebook, pay-per-view

FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Frazan (Luccas Claro), Egídio; Martinelli, Yago Felipe, Nenê; Luiz Henrique, Fred e Lucca.

Desfalques: Luan Freitas (cirurgia), Matheus Ferraz (dores no joelho)

Pendurados: Ninguém

Suspensos: Ninguém

VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)

Lucão; Léo Matos, Castan (Miranda), Ricardo, Zeca; Bruno Gomes, Galarza, Andrey, Carlinhos; Gabriel Pec e Cano.

Desfalques: Marquinhos Gabriel, Talles Magno, Vinícius, Léo Jabá, Ernando e Morato

Pendurados: Ulisses

Suspensos: Ninguém

Palpites: Na redação do LANCE!, 60% apostam na vitória do Fluminense, enquanto 10% acham que será empate e 30% acreditam no Vasco.