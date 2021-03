Fora da capital, Fluminense e Vasco ficam no empate pelo Campeonato Carioca

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

O resultado acabou não sendo bom para nenhuma das duas equipes. Apesar de voltar ao G4, com 10 pontos, ainda pode ser ultrapassado na rodada, enquanto o Vasco segue distante da zona de classificação, com sete pontos.

A partida, por conta das medidas de restrição na capital carioca, foi disputada em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. O local chegou a receber partidas do Campeonato Paulista na última semana.

Os dois times chegaram pressionados para o duelo depois de tropeços no final de semana. O Flu perdeu para o Volta Redonda por 3 a 2, perdendo seu lugar dentro da área de classificação.

O Vasco, por sua vez, chegou a abrir 2 a 0 contra o Madureira, mas sofreu o empate na reta final da partida.

Dentro de campo, o domínio das ações na primeira etapa ficou com o time tricolor, que criou mais e teve mais a posse da bola.

