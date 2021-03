Fora desde outubro, Avelar fala em ‘batalha diária’ para voltar a jogar no Corinthians após grave lesão

O zagueiro Danilo Avelar está afastado dos gramados há alguns meses. O jogador sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito em outubro do ano passado e teve de passar por cirurgia para dar início ao processo de tratamento.

A lesão aconteceu no clássico entre Corinthians e Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, o defensor trombou com Lucas Lourenço e acabou sendo substituído com dores no joelho direito. Desde então, Avelar vem trabalhando para se recuperar e voltar a jogar pelo Timão.

“A batalha é diária, a recuperação é dolorosa e difícil, mas estou me recuperando bem e motivado para voltar a exercer o que mais amo, que é jogar futebol. Tenho trabalhado com muito afinco, sacrifício, paciência, e sei que vai produzir resultados excelentes daqui para frente”, comenta Avelar.

O zagueiro deve começar a realizar trabalhos mais fortes e específicos em campo no mês de abril. A tendência é que esteja apto a jogar entre maio e junho.

Danilo Avelar em recuperação no CT Joaquim Grava Rodrigo Coca/Agência Corinthians

“Estou ansioso para poder voltar a jogar bem, em alto nível, e ajudar a equipe a conquistar os seus objetivos nessa temporada. Sei que posso ajudar e espero estar em campo em breve”, conclui.

Avelar é um dos nomes com mais tempo de casa do atual elenco do Corinthians. O atleta atuou em 110 jogos pelo Timão, sendo 105 como titular. São 43 vitórias, 35 empates e 32 derrotas. Além disso, marcou 12 gols com a camisa alvinegra.