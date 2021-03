Fred marca duas vezes, mas Fluminense perde a primeira sob o comando de Roger Machado no Carioca

O Fluminense voltou a perder no Campeonato Carioca. Nesta sexta-feira (26), os comandados de Roger Machado foram derrotados por 3 a 2 para o Volta Redonda, com gols de João Carlos e Alef Manga. Fred descontou duas vezes.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

O resultado deixa o Tricolor em terceiro lugar, mesma posição que iniciou a rodada, com 9 pontos, três a menos que o Voltaço, preimeiro colocado.

Para o Fluminense, a partida marcava a estreia de parte dos seus titulares na temporada 2021, como foram os casos de Nenê e Fred, que se juntaram a Marcos Felipe, Nino e Yago Felipe.

Por conta da proibição da Prefeitura do Rio de Janeiro, mesmo com o mando de campo do Flu, a partida aconteceu em Saquarema, no estádio de Bacaxá.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Dentro de campo, porém, o primeiro tempo foi de Voltaço com vantagem. Apesar do Tricolor conseguindo criar chances, os visitantes abriram 2 a 0 com João Carlos e Alef Manga, em contra-ataques.

No segundo tempo, o Fluminense conseguiu se recuperar, contando com o brilho do ídolo Fred. O camisa 9 marcou duas vezes e conseguiu empatar o duelo. Ao todo, o experiente atacante chegou a 179 gols com a camisa da equipe.

Nos minutos finais, Alef Manga marcou de novo e fechou o placar. Esta foi a primeira derrota de Roger Machado no comando do Tricolor.

Na próxima rodada, marcada para o meio de semana, o Fluminense encara o Vasco da Gama, enquanto o Volta Redonda joga contra o Boavista.