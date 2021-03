‘Fui ingênua’ · .

Alice (Sthefany Brito) vai abrir o jogo e revelar que Vitória (Gisele Fróes) é o motivo por trás de sua rebeldia em A Vida da Gente. A amiga de Manuela (Marjorie Estiano) revelará a Suzana (Daniela Escobar) que foi humilhada e rejeitada pela mãe biológica. “Como eu fui burra e ingênua de procurar por ela”, lamentará a jovem na novela das seis.

A treinadora de Ana (Fernanda Vasconcellos) aceitou sair para jantar com a estudante, mas não demonstrou qualquer arrependimento em tê-la entregado à adoção. A megera a proibiu de chegar perto das meias-irmãs, Bárbara (Nathalia Costa) e Sofia (Júlia Costa), além de insinuar que ela estava atrás apenas de seu dinheiro.

A comparsa de Eva (Ana Beatriz Nogueira) voltou a procurá-la ao descobrir que ela aceitou uma carona de Marcos (Ângelo Antônio) após uma visita à protagonista de Marjorie Estiano no hospital. Em um surto de ciúme, a ex-atleta mandou a garota manter distância também de seu marido.

Magoada, a menina decidiu expressar sua dor com uma mudança agressiva de visual e também de comportamento, o que chocou os seus pais adotivos, Suzana e Cícero (Marcello Airoldi). A dona de casa, no entanto, conseguirá quebrar a barreira e se aproximar da filha nas cenas que serão exibidas na próxima quarta (24).

“Eu acho que quero falar, sim, mas é tanta coisa que eu tenho para dizer que nem sei por onde começo”, admitirá a personagem de Sthefany Brito. “Que tal começar pelo início? Ou pelo dia em que você sentiu vontade de procurar a sua mãe biológica pela primeira vez? A gente nunca conversou sobre isso?”, proporá a matriarca.

Suzana (Daniela Escobar) em A Vida da Gente

“Eu não sei se eu quero relembrar isso. Foi pior do que você imagina. Independente de todo amor e carinho que eu tenho por vocês, minha história bem ou mal começou ali. Eu saí de dentro de uma pessoa que não teve um pingo de consideração. Incapaz de mostrar um pouco de afeto”, desembuchará a universitária.

“Quantas vezes eu ficava aqui sozinha, imaginando de onde eu vim, pensando nesse homem e nessa mulher desconhecidos que geraram a minha vida. Eu até comprei um livro para ela, escrevi uma dedicatória. A gente foi almoçar, por um momento eu achei que era importante passar essa história a limpo, sem máscara. Não era nada disso”, confessará Alice.

Comovida, Suzana colocará a filha no colo e passará a mão em sua cabeça. “Sabe o que eu penso disso tudo? A gente nunca perde por ter sido puro, por querer dar amor. Quem perde é o outro que não sabe receber. Não foi você perdeu, quem perdeu foi ela”, consolará a personagem de Daniela Escobar.

Com a “edição especial” do folhetim de Lícia Manzo, a Globo adiou a estreia da inédita Nos Tempos do Imperador para o segundo semestre deste ano. A trama de época está prevista para entrar no ar em agosto. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia da Covid-19.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Vida da Gente e outras novelas.