Fundação Pró-Saúde recebe inscrições para seu programa de trainee executivo

A Fundação Pró-Saúde, uma das maiores entidades filantrópicas de administração hospitalar do Brasil, está com as inscrições abertas para o seu programa de trainee executivo. A iniciativa, que visa a formação de gestores, deve recrutar profissionais recém-formados e/ou estudantes matriculados nos cursos de administração, contabilidade, economia ou áreas afins, com formação entre junho/2019 e dezembro/2024.

Pioneira no ramo, a fundação conta com o maior número de gestores hospitalares do país e, por isso, procura candidatos com disponibilidade para morar em qualquer local do Brasil e até 45 anos de idade, que desejam construir uma carreira sólida no segmento.

O programa contempla uma série de atividades e experiência que prometem ajudar os trainees a aprimorarem suas habilidades e ampliarem seus conhecimentos profissionais. Eles também atuarão em conjunto com os diretores hospitalares da unidade alocada e farão uma imersão prática em hospitais certificados por órgãos nacionais e internacionais para vivenciar os desafios e oportunidades inerentes à função, compreendendo as diferenças na gestão entre hospitais mantidos pelo SUS e unidades privadas.

Ao todo, a instituição conta com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, com uma atuação focada em princípios organizacionais, governança corporativa, integridade e valores cristãos na promoção de uma assistência de qualidade, humanizada e sustentável para entes públicos e privados.

Como se inscrever

Os interessados tem até o dia 9 de abril para se inscrever no site www.prosaude.org.br/trainee e concorrer a uma das oportunidades disponíveis no programa. O processo seletivo é dividido em etapas, sendo teste online, análise curricular, dinâmicas de grupo, painéis de negócios e entrevista online com os executivos da instituição.

A empresa oferece salário compatível com mercado e benefícios como vale transporte, refeitório no local e auxílio moradia temporário, por 30 dias, em caso de mudança.

