Gabigol explica por que quis estrear antes do tempo e se chama de ‘Tiozinho’

Mesmo com os titulares do Flamengo ainda fora de combate, Gabigol pediu para jogar contra o Boavista, nesse sábado, e foi atendido. O artilheiro não balançou as redes, e o jogo terminou empatado em 1 a 1.

Ainda fora de ritmo, o atacante explicou em coletiva após a partida seu desejo de já entrar em campo: “Sou muito fominha. Vou iniciar minha terceira temporada aqui e quero curtir todos os momentos. Fiquei feliz de poder voltar. Estava ansioso. Pena que não teve a vitória. Sempre que tiver um jogo, independente de onde seja, eu vou querer jogar”.

A diferença de tempo treinando para os outros jogadores foi algo notável, e o camisa 9 até admitiu ter usado a partida como um treino: “Procurei treinar dentro deste jogo. Aos poucos eu vou melhorando. Acho que daqui alguns jogos vou estar 100%. Os treinamentos foram muito bons mesmo. Venho evoluindo. Foi bom jogar e pegar um pouquinho de ritmo.”

Com apenas 24 anos, Gabriel falou como foi jogar com os ‘crias’ do Mengão: “Me senti um “tiozinho” hoje. Mas foi muito bom. Apesar de ser novo, já passei por muitas coisas. Disse a eles que, independente do gramado e do adversário, a oportunidade está aí para ser aproveitada. Um jogo às vezes muda a vida. Foi uma experiência legal.”

Apesar do ponto conquistado colocar o rubro-negro na liderança do Carioca, Gabi não gostou do resultado: “Difícil, porque treinamos muito forte essas semanas e foi o primeiro jogo. O campo realmente não ajudou muito. Mas estou muito feliz de voltar, de jogar, de colocar a camisa do Flamengo novamente. Estava com saudade. Pena que não foi com vitória.”