Gabigol passa em branco, e Flamengo fica no empate com o Boavista no Carioca

O Flamengo ficou no empate na despedida dos seus ‘reservas’. Na noite deste sábado (27), em Bacaxá, o time ficou no 1 a 1 com o Boavista pelo Campeonato Carioca. Jean abriu o placar para os donos da casa, mas Vitinho buscou a igualdade.

Com o resultado, o Rubro-Negro voltou a assumir a liderança do torneio, chegando a 13 pontos em seis partidas. No momento, o time enfrentaria o Fluminense nas semifinais. O time de Saquarema, por sua vez, fica em 10°, com seis pontos.

Esta partida pode ter marcado a ‘despedida’ do time considerado reserva do Flamengo, incluindo o técnico Mauricio Souza.

A expectativa é que os principais titulares voltem aos treinamentos nesta semana e já possam estar disponíveis contra o Bangu, no meio de semana. O técnico Rogério Ceni também deve retornar ao time.

No sábado, o atacante Gabigol retornou ao time titular, se juntando a outros nomes como Léo Pereira, Hugo Souza, Renê e Vitinho. Pedro tinha atuado nos últimos jogos, mas se tornou ausência por lesão.

Dentro de campo, porém, o camisa 9 passou em branco, e quem começou brilhando foi o lateral-esquerdo Jean, que abriu o placar para o Boavista. Pouco depois, porém, Vitinho conseguiu o empate após bela finalização.

O segundo tempo foi marcado por chances perdidas das duas equipes que mantiveram a igualdade no placar. O Fla, por sua vez, ficou na bronca em um possível pênalti não marcado pelo árbitro Paulo Renato.

No meio de semana, as duas equipes voltam a campo. Na quarta (31), o Flamengo encara o Bangu, enquanto o Boavista visita o Volta Redonda no dia seguinte.