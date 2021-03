Gestão de Pessoas e as Entregas ao Cliente Final

A Gestão de Pessoas cria um ciclo positivo para a empresa

O mercado atual exige muito de uma empresa internamente, por isso, é importante que a empresa realize a devida gestão de pessoas para que seu capital humano tenha ferramentas e motivação para buscar melhorias contínuas e entregá-las aos seus clientes de forma implícita em todos os processos.

Sendo assim, a gestão de pessoas é um fator tão importante quanto as entregas feitas as clientes dentro do atendimento ou a qualidade do produto. Uma vez que todos os processos passam pelas pessoas. Sendo assim, através de uma devida gestão de pessoas, a empresa pode fidelizar seu cliente interno e externo. Pois, através de uma estratégia de retenção de talentos, a empresa ampara o próprio crescimento e se mantém diferenciada no mercado.

Adaptabilidade e flexibilidade

Além disso, a gestão de pessoas é uma vertente completamente adaptável ao tamanho da empresa, porte, nicho ou segmento. Por isso, não necessariamente o gestor deve ter um orçamento elevado para realizar essa gestão. Por muitas vezes, a flexibilidade e a resiliência já amparam a gestão de pessoas.

Pequenas ações podem melhorar a rotina da empresa e viabilizar essa gestão. Por exemplo, a gestão de pessoas pode ser realizada através de uma flexibilização de horários, ou ainda, uma permissão de atuação via home office.

Além disso, uma pequena atitude, como dar folga para o funcionário no dia do aniversário, já pode ser um fator motivacional. Por isso, é importante que a empresa faça um mapeamento interno sobre as suas possibilidades, orçamentos e necessidades quanto a essa gestão.

Dessa forma, a empresa otimizar essas fluxos internos e melhorar seus resultados. Além disso, fatores tecnológicos também impactam nessa gestão. Haja vista que quando as pessoas trabalham com sistemas atualizados que eliminam gargalos dos processos, elas também se tornam mais motivadas. Pois, é uma forma de valorização do trabalho dessa pessoa, uma vez que os resultados ficam mais aparentes.

Retenção de talentos e valores da empresa nas entregas ao cliente

Além disso, estudar a possibilidade de implementar planejamento de carreira, uma gestão de cargos e salários e uma melhoria na política de benefícios atual da empresa, amparam a gestão de pessoas.

Certamente a retenção de talentos gera um clima colaborativo e cria uma relação interna com base na confiabilidade, o que torna orgânico o repasse da empresa ao seu cliente, no que tange a valores e qualidade.

Por isso, ainda que a empresa não possa realizar uma grande mudança no momento atual, é importante realizar um planejamento quanto a gestão do seu capital humano. Dessa forma, a empresa direciona as pessoas e otimiza as entregas direcionadas aos clientes, ainda que sejam fatores intangíveis, são completamente perceptíveis pelos clientes e pelos funcionários.