Getnet anuncia empregos para Mulheres de TODO BRASIL

A Getnet anuncia empregos pelo país, no Programa Talentosas! Há oportunidades para TODO BRASIL e quem tiver interesse em ter assinatura em carteira, não pode perder essas informações! O Notícias Concursos está divulgando as principais orientações sobre como se inscrever!

Getnet anuncia empregos para Mulheres

A Getnet anuncia vagas de emprego com diversos benefícios disponíveis. Dentre eles, estão o plano médico e odontológico, o programa de remuneração variável, auxílio-alimentação, vale-refeição, auxílio-transporte e muito mais. A empresa está com o intuito de fortalecimento do protagonismo feminino no setor tecnológico. A equipe quer desenvolver mulheres e acredita que a diversidade pode transformar os negócios do mercado! O Programa Get.Talentosas durará nove meses, contemplando:

treinamento online e on the job;

formação em metodologias ágeis;

suporte e desenvolvimento com recursos humanos;

avaliação de comportamentos alinhados aos valores;

plano de desenvolvimento individual.

Os critérios exigidos para candidatura são:

ser aluna ou ter formação em qualquer curso;

ter experiência no universo corporativo, tanto no setor de processos, quanto na área de produtos ou tecnologia.

Há oportunidades em São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS).

Como se inscrever

As interessadas em fazer parte dessa equipe de sucesso, devem acessar a página do Processo Seletivo, e cadastrar currículo. A Getnet anuncia empregos para mulheres que queiram crescimento e inovação! A empresaé uma companhia tecnológica do grupo Santander com soluções de pagamento para todo o ambiente de negócio, desde o micro ao grande empresário.

