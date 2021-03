Gilberto dispara no BBB21: ‘Juliette tem que parar de ficar querendo fazer as pessoas ficarem umas contras as outras’ | casa BBB

Eles seguem tentando se entender e Viih Tube explica: “Foi assim, Gil. Eu recebi algumas coisas assim, não só da Ju, de outras situações que eu já queria conversar com a Sarah. Eu já até conversei com ela, está tudo certo. Mas eu queria falar com ela sobre coisas que estavam dentro de mim. Eu queria ter o meu momento com a Sarah para entender e conversar. Chegou isso, e eu fiquei mal porque não entendi o negócio da primeira opção. A Ju passou por cima do meu momento com a Sarah”.