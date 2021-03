“Eu gosto muito dela aqui dentro, tanto que eu falei, ela não é minha opção de voto, só se fosse realmente naquela época, para salvar algumas pessoas. Hoje minha cabeça esta mudando totalmente”, comenta Gilberto que segue o assunto: “De novo, Juliette podia ter me colocado no Paredão, e não me colocou. A gente briga, se machuca um ao outro, mas a gente não se coloca no Paredão”.