Gilberto sobre BBB21: ‘Pode ficar com raiva de mim todo mundo’ | casa BBB

O instrutor de crossfit rebate: “Mas como você pode falar que você é odiado? A galera aqui da casa gosta muito mais de você do que de mim”. O brother justifica dizendo que apenas algumas coisas são paranoias, outras não. Na sequência, complementa: “Quando sair eu vejo se eu sou tão odiado assim”. O crossfiteiro tranquiliza: “Ninguém te odeia não”.

Minutos depois, João Luiz se aproxima dos brothers e comenta com Gilberto: “Quem é esse novo participante?”. Depois é a vez de Thaís falar sobre o visual do brother: “Parece que tem 23 anos”.

Na noite desta terça-feira, o brother ficou muito mal após a eliminação de Sarah com 76,76% dos votos, Assim que foi anunciado o resultado, Gilberto ficou em choque e se desculpou com a consultora de marketing digital. Ao ver a reação do amigo, a brasiliense tentou acalma-lo: “Você vai chegar na Final. Fica firme aí”.