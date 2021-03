Globo aguarda clubes decidirem sobre pausa do Paulistão e diz que respeitará decisão da FPF

A paralisação do futebol paulista não será um problema par a a Globo. A emissora já encontrou saídas para transmitir nos dias de jogos e não pretende agir para que os clubes sigam no Paulistão. Em nota, o Grupo Globo diz que irá respeitar e aguardar a decisão dos clubes sobre a paralisação por conta do coronavírus.

A Federação Paulistas e os clubes do estadual conversam para acertar a forma mais segura de manter a competição. Entre tentativas de jogar no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, o Paulistão foi paralisado. Uma decisão do governador de São Paulo João Dória (PSDB) decretando a proibição de partidas no Estado facilitou a pausa.

– Como vem fazendo desde o início da pandemia há mais de um ano, a Globo segue respeitando as orientações dadas pelas autoridades competentes e acompanhando as decisões dos organizadores das competições. Entendemos que o momento é de cautela, e que a prioridade é a segurança de todos. Vamos seguir e respeitar todos os protocolos que forem definidos e decididos pelas entidades – comunicou a Globo em nota.

Os debates acontecem após o aumento de casos e mortes de Covid-19 no país. Cerca de 300 mil brasileiro já morreram na doença no Brasil, e a média de novas mortes segue aumentando diariamente. Segundo o Uol, a Globo não deve interferir nos bastidores para manter os jogos.

A emissora inclusive já se planejava não contar com os jogos, de acordo com o portal. Nas últimas chamadas de atrações na TV, o Paulistão já não aparece como destaque. Ainda segundo informações do portal, os clubes pretendem manter os jogos para não perderem financeiramente. A previsão é de que, caso o campeonato seja paralisado por muito tempo, as equipes perderão parte das cotas televisivas, como foi feito pelo canal em 2020.