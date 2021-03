Globo corta mais de 60% da mensalidade do Premiere para recuperar assinantes · .

Sem o Campeonato Brasileiro desde fevereiro e com o Paulistão paralisado por conta da pandemia, a Globo registrou uma fuga de assinantes do Premiere em março. Para recuperar consumidores que cancelaram o serviço recentemente, a empresa criou uma promoção que reduz a mensalidade em mais de 60%.

Nas últimas semanas, o pay-per-view do futebol do Grupo Globo enviou e-mails para ex-assinantes com um cupom de desconto que derruba o preço do Premiere Play de R$ 79,90 para R$ 29,90 por mês durante os três primeiros meses.

A oferta é válida apenas para quem já foi consumidor do serviço digital em algum momento. Ou seja, o torcedor que for fechar o pacote pela primeira vez terá de pagar o valor integral. Os ex-clientes que receberam esse desconto têm como prazo até esta quarta-feira (31) para aderirem à promoção.

Ao ., a Globo confirmou o corte no valor: “A ação faz parte de uma régua de relacionamento com nossos consumidores, focada nos ex-assinantes do Premiere. A oferta promocional é segmentada em diferentes perfis e válida até o início do Brasileirão”.

A tendência é a criação de novas promoções para o Premiere antes do retorno do Campeonato Brasileiro 2021, previsto para começar em 29 de maio. No período dos estaduais, é normal a empresa oferecer descontos e bolar estratégias para manter os clientes. Neste ano, no entanto, as competições regionais estão mais esvaziadas do que o normal.

O Grupo Globo já não tem mais os direitos de transmissão do Campeonato Carioca, o segundo estadual com mais potencial de consumidores. Agora, os jogos da competição passam na Record na TV aberta e em diferentes serviços de pay-per-view criados pelos clubes e pela Ferj (Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro).

A principal aposta da líder de audiência para manter assinantes entre março e maio era o Campeonato Paulista, que ficou totalmente desorganizado neste mês. A Federação Paulista, o Ministério Público e o Governo de São Paulo não entraram em acordo sobre a realização de jogos durante a fase de lockdown no Estado. Com isso, algumas partidas foram adiadas e outras disputadas fora de SP, situação que deixou torcedores perdidos.

No ano passado, durante a paralisação das competições esportivas no início da quarentena, o Premiere chegou a perder 400 mil assinantes, de acordo com dados revelados pelo UOL Esporte. Em novembro, mês da Black Friday, a Globo fez uma promoção e derrubou o valor da mensalidade de R$ 79,90 para R$ 49,90 nos primeiros seis meses.