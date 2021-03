Globoplay confirma estreia de Casa Kalimann, mas mantém formato em sigilo · .

Contratada do Grupo Globo desde o ano passado, quando deixou o BBB20, Rafa Kalimann já tem data para estrear o seu primeiro projeto na empresa. Em 28 de abril, o Globoplay vai liberar os 13 episódios da primeira temporada de Casa Kalimann, programa que será apresentado pela influenciadora digital. O formato ainda é mantido em segredo.

Nesta terça-feira (30), o serviço de streaming divulgou a lista de estreias para o mês de abril e confirmou a liberação da atração de Rafa. Mas o comunicado não trouxe a sinopse básica do projeto.

O Casa Kalimann é uma aposta de J.B. Oliveira, o Boninho, diretor de gênero Variedades na Globo. Na semana passada, ao ser questionada por Fátima Bernardes sobre o projeto no Encontro, Rafa falou que estava feliz, mas evitou dar qualquer detalhe sobre a atração, com medo de receber broncas.

“É um projeto para o fim de abril, com direção do Boninho. Vai ser muito a minha cara, tive liberdade para criar. Estou com a expectativa muito alta porque vou poder ser eu mesma. Não posso falar mais nada, senão o Boninho vai brigar comigo. Mas todos podem esperar um programa muito de verdade”, vendeu a influenciadora digital.

Rafa Kalimann acumula impressionantes 20,5 milhões de seguidores no Instagram. Foi pela rede social que ela mostrou sua mudança de visual para o novo trabalho: cabelo loiro e bem mais curto, que deu um ar sofisticado para sua imagem.

A nova apresentadora já está trabalhando nos Estúdios Globo. A influenciadora foi a segunda colocada do reality show e, um mês depois de sair da casa mais vigiada do Brasil, assinou contrato com a emissora.

Apesar de ter aceitado que seu primeiro projeto fosse como apresentadora, Rafa Kalimann deve também participar de novelas da Globo. Ela está estudando para ser atriz.

