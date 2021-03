Goleiro de 21 anos morre em acidente automobilístico no Espírito Santo

O goleiro Augusto Freitas, de 21 anos, morreu na madrugada deste domingo (28) em um acidente automobilístico na Rodovia Leste-Oeste, em Vila Velha, no Espírito Santo. Freitas estava no banco de carona de um carro que bateu contra um poste, o atleta foi arremessado para fora do veículo e faleceu no local. O motorista, que não teve seu nome divulgado, testou positivo no bafômetro, segundo a Polícia Militar.

– Por conta dos ferimentos, [o motorista] foi socorrido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Lá ele ficou sob escolta policial. A Polícia Civil foi acionada. O carro não tinha restrições e ficou à disposição da proprietária – afirmou a PM ao portal Uol. Augusto Freitas teve passagens pela Associação Desportiva Ferroviária Vale do Rio Doce e pelo Rio Branco Atlético Clube, onde foi atleta das equipes de base. Ambos os clubes do Espírito Santo prestaram suas homenagens nas redes sociais.

– O Rio Branco Atlético Clube lamenta profundamente o falecimento do goleiro Augusto Freitas […]. Augusto foi atleta da base, participando de conquistas importantes em 2017. Torcedor do Rio Branco, o jovem tinha o sonho de um dia atuar pelo profissional do Brancão. O Rio Branco presta sua solidariedade à família e aos amigos neste momento – disse o Rio Branco em seu Instagram.

– É com muito pesar que informamos o falecimento do nosso ex-goleiro Augusto Freitas. A Associação Desportiva Ferroviária deseja força aos familiares e amigos nesse momento difícil a todos – comentou a Ferroviária-ES.