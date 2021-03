Goleiro do Fortaleza joga clássico com Ceará horas depois de perder o pai e sai como melhor em campo na Copa do Nordeste

O Fortaleza divulgou neste sábado (20) a morte de Maurício de Jesus Raymundo, pai do goleiro Felipe Alves. O clube informou que o óbito ocorreu pela manhã e expressou “o mais sinceros sentimentos de condolências aos familiares e amigos por essa perda inestimável”.

Mesmo com a morte do pai, Felipe Alves atuou no empate sem gols entre Fortaleza e Ceará , que aconteceu na tarde deste sábado (20), pela Copa do Nordeste. De acordo com o Leão, o goleiro, que foi um dos melhores em campo, pediu para estar em campo.

‘Decidi jogar porque esse, com certeza, seria o desejo do meu pai’, disse o goleiro.

Felipe Alves está no Fortaleza desde 2019, quando foi indicado pelo então técnico Rogério Ceni. O goleiro de 32 anos chamou a atenção pela primeira vez em 2016, quando defendia o Audax, finalista do Paulistão sob o comando de Fernando Diniz.

Confira a nota oficial divulgada pelo Leão:

‘É com profundo pesar que o Fortaleza comunica o falecimento de Maurício de Jesus Raymundo, pai de Felipe Alves, goleiro do Fortaleza Esporte Clube. Sr Maurício faleceu na manhã deste sábado (20). O clube se solidariza e expressa os mais sinceros sentimentos de condolências aos familiares e amigos por essa perda inestimável.’