Governo do Distrito Federal entra com recurso e derruba liminar que impedia jogos em Brasília

Depois de medida determinar a sequência do lockdown em Brasília, o Tribunal Regional Federal da 1° Região aceitou o recurso pedido pelo Governo do Distrito Federal e suspendeu a liminar.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Com isso, atividades consideradas não essenciais passarão a poder operar de acordo com regras estabelecidas no decreto de 19 de março, tendo restrições de horário para cada segmento.

Entre as atividades agora permitidas está a disputa de campeonatos de futebol. Além do estadual local, a cidade receberá partidas de times de outros estados no mês de abril.

Nesta semana, a Conmebol confirmou os jogos de Santos x San Lorenzo, pela Conmebol Libertadores, e Palmeiras x Defensa y Justicia, pela Recopa Sul-Americana, para o estádio Mané Garrincha, em Brasília.





A partida entre Santos e San Lorenzo está marcada para 13 de abril, em confronto válido pela terceira fase do torneio. No dia seguinte, o Palmeiras decide a Recopa Sul-Americana contra o Defensa y Justicia no mesmo palco.

Além das competições internacionais, a agenda de campeonatos estaduais também devem ser afetadas. A cidade de Brasília também era vista pela CBF como opção para realizar a Supercopa do Brasil, entre Flamengo e Palmeiras, no dia 11 de abril.