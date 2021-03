Gregório Duvivier confessa que viveu fase ‘hipocondríaca ao extremo’ na pandemia · .

Gregório Duvivier é um dos comediantes protagonistas da série 5X Comédia, que estreou na sexta-feira (26) no Prime Video, streaming da Amazon. Cada episódio da atração retrata uma situação característica da vida durante a pandemia de Covid-19, e coube a Duvivier interpretar um homem completamente paranoico com a possibilidade de contrair a doença. O próprio ator confessa que se sentiu assim durante o último ano.

“Eu tive uma fase apavorada e hipocondríaca ao extremo, que volta todos os dias, [sempre] acho que eu peguei [Covid-19]. Ao mesmo tempo, é saudável isso. É esse paradoxo que a gente vive. A paranoia é necessária, quem dera nossos líderes fossem um pouco mais paranoicos”, alfineta ele.

“Mas a paranoia exagerada é enlouquecedora. É fundamental que a gente fique apavorado, tem que se prevenir, e ao mesmo tempo é fundamental que a gente mantenha a sanidade. Eu passei meses embebendo tudo em álcool gel, minha filha desenvolveu medo das coisas, o que é muito perigoso também. Meu episódio fala disso, desse entrelugar entre a preocupação saudável e a paranoia enlouquecedora”, explica.

No capítulo, que é o primeiro de cinco da série, o personagem de Duvivier se isola em um quarto dentro de sua casa, com medo de possivelmente passar o vírus para a família. Enquanto isso, a mulher dele não aguenta mais a quarentena e recebe visitas em casa, e a mãe do protagonista decide sair da “prisão” de casa para encontrar amigos numa jogatina.

Segundo o ator e a diretora do projeto, Monique Gardenberg, a ideia da série é mostrar diferentes perspectivas do período de pandemia no Brasil, várias quarentenas dentro de uma quarentena geral. Eles também procuram trazer humor e reflexões sobre a sociedade a cada episódio.

“A gente vive nesse pavor da realidade e tenta transformar isso em humor. A ficção me salva nesse sentido, [a realidade] fica mais leve”, declara o ator.

Os cinco episódios de 5X Comédia já estão disponíveis na íntegra no Prime Video.