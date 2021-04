Grêmio se acerta com volante ex-Palmeiras, diz rádio

O Grêmio segue movimentando o mercado da bola. Após contratar Rafinha e anunciar a desistência pelo atacante Borré, o time tricolor se acertou com um volante ex-Palmeiras nesta quarta-feira.

Segundo informações da rádio Guaíba, o clube gaúcho encaminhou a contratação de Thiago Santos, que estava no FC Dallas, da MLS, nos Estados Unidos.

