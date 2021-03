Grey’s Anatomy 17×9: Teddy e o transtorno pós-traumático (recap)

A 17ª temporada de Grey’s Anatomy continua fazendo o que a série faz de melhor: nos emocionar. Em um episódio repleto de flashbacks do passado e alucinações, o transtorno pós-traumático de Teddy ganha novas dimensões e Owen e Amelia buscam uma forma de ajudá-la.

Confira o recap completo a seguir!

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

Mais detalhes do episódio 17×9 de Grey’s Anatomy

O novo episódio da série continuou desenvolvendo as alucinações que os pacientes têm quando estão em situação de risco. No mundo real, Owen e Amelia continuam tentando cuidar de Teddy. Porém, em sua mente, a cirurgiã tem alucinações que envolvem Meredith e DeLucca (apesar de sua morte, pelo menos ainda temos a chance de vê-lo mais uma vez).

Primeiro, Teddy caminha pelo Grey Sloan e encontra Meredith sentada em sua cama. Então, DeLucca aparece em uma cadeira de rodas e, num piscar de olhos, Meredith está novamente conectada aos respiradores e ela percebe que DeLucca precisa cuidar de uma paciente: ela mesma, mas em uma bolsa para cadáveres.

A alucinação não para por aí e o cenário muda, com Teddy e Andrew tendo que operar Meredith.

Teddy começa a ter flashbacks do passado, relembrando seus dias com Owen e o momento em que ele a pediu em casamento. Então, as alucinações voltam para uma cena de DeLucca ministrando o casamento dos dois, até que ele recebe mensagens de texto de todas as suas ex – incluindo Cristina.

Amelia continua tentando fazer Teddy ter qualquer reação, mas suas tentativas não são bem-sucedidas. Segundo Owen, ela não fala ou come há bastante tempo e ele está preocupado em ter que interná-la.

Enquanto os dois conversam, Amelia insiste que Owen precisa perdoar Teddy por tudo o que aconteceu. Porém, Hunt se sente incomodado com todas as mentiras, principalmente por ela nunca ter falado sobre Allison com ele. Ainda assim, o estresse pós-traumático de Teddy não é diferente do que Owen passou ao voltar do exército. Quem se lembra dele tentando estrangular Cristina enquanto dormia nas primeiras temporadas de Grey’s Anatomy?

As alucinações continuam para Teddy, criando um cenário horrível que mostra por que ela se sente tão culpada. Ela é levada de volta para a manhã antes do acidente com as Torres Gêmeas e, em outra alucinação, vê Allison sufocando. Depois, ela e Meredith caminham pelos destroços das Torres e as duas tentam salvá-la, mas já é tarde demais.

De volta ao Grey Sloan, Meredith fala sobre como Teddy sempre fugiu de sua dor e ela finalmente menciona Henry. A morte sempre esteve presente em sua vida e não foi fácil ver duas pessoas que ela amava tanto morrendo. Então, é como se Teddy finalmente conseguisse processar tudo o que aconteceu com ela. Na despedida, ela pede para Meredith não morrer, e a Dra. Grey responde que vai tentar.

Teddy “acorda”, para a surpresa de Owen e Amelia. Depois de Amelia ir embora, Owen ouve a bebê Allison chorando no quarto e, ao chegar, Teddy já está lá cuidando dela.

E se você acha que este episódio já foi pesado o suficiente, pense novamente… Segundo o teaser do próximo episódio da 17ª temporada de Grey’s Anatomy, a personagem que estávamos mais esperando será o encontro de Meredith na praia: Lexie Grey. Portanto, já prepare as lágrimas!

E aí, o que você achou do episódio 17×9 de Grey’s Anatomy? Deixe seu comentário abaixo!