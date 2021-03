Grey’s Anatomy: as 10 maiores rivalidades da série médica

Ao longo de suas 17 temporadas, não há dúvidas de que Grey’s Anatomy trouxe alguns dos plots mais interessantes do universo das séries. Acidentes de avião, bombas prestes a explodir dentro de um corpo, pacientes atravessados por uma barra de metal e até mesmo as questões mais atuais, como a pandemia da covid-19, foram apenas alguns dos exemplos de tramas que nos emocionaram nos episódios.

Porém, não são só as situações médicas conquistaram os fãs da série. Agora, já na 17ª temporada de Grey’s Anatomy, muitas amizades e, principalmente, rivalidades que viraram amizades foram abordadas e se consolidaram como alguns dos melhores momentos do seriado.

Vamos descobrir qual é o top dez? Veja as maiores rivalidades de Grey’s Anatomy!

10. Bailey e Heron

(Fonte: ABC/Divulgação)Fonte: ABC

Miranda Bailey é uma médica genial. O trabalho dela sempre foi impressionante e ela nunca pensou em ser residente-chefe até que Sydney mencionou que ela devia fazer isso pelo cargo. Então, as duas embarcaram em uma rivalidade para ver quem conseguiria a função, porém culminando na promoção de Callie. Mas, claro, isso foi apenas uma questão de tempo até Bailey ser nomeada “residente-chefe”.

9. Meredith e Karev

(Fonte: ABC/Divulgação)Fonte: ABC

A rivalidade de Meredith e Alex Karev surgiu já no primeiro episódio da série, quando Karev erra o diagnóstico de uma paciente e Meredith acerta, deixando o personagem constrangido na frente de Richard. Desde então, os dois sempre competiam pelas mesmas vagas, mas a amizade deles nunca deixou de ser um fator relevante.

8. Shepherd e Burke

(Fonte: ABC/Divulgação)Fonte: ABC

Derek e Preston também foram dois dos maiores rivais de Grey’s Anatomy. Richard deu a entender que os dois seriam chefes do departamento de cirurgia, fazendo eles brigarem pelo cargo. A rivalidade teve muitos altos e baixos e, finalmente, foi encerrada quando os dois precisaram lidar com a emergência de uma bomba dentro de um paciente.

7. Todos os atendentes

(Fonte: ABC/Divulgação)Fonte: ABC

Além disso, não há como negar que todos os médicos atendentes do Seattle Grace já tiveram muitas brigas entre si. Aliás, isso foi algo que o elenco de Grey’s Anatomy sempre soube retratar muito bem! Desde o triângulo amoroso de Addison, Derek e Mark até a briga pela chefia do hospital, esses foram alguns dos melhores momentos da série até hoje.

6. Shepherd, Sloan e Hunt

(Fonte: ABC/Divulgação)Fonte: ABC

Assim que Owen chegou ao hospital, seus métodos agressivos foram muito mal recebidos por Derek e Mark. Aliás, demorou para que eles entendessem que as formas inusitadas de lidar com os pacientes eram apenas um reflexo de todas as dificuldades enfrentadas por Owen no Vietnã. Felizmente, eles logo aprenderam a trabalhar juntos!

5. Yang e Hahn

(Fonte: ABC/Divulgação)Fonte: ABC

A busca de Cristina por um mentor tão bom quanto Burke também rendeu momentos emocionantes. A chegada de Erica ao hospital parecia promissora, mas logo a personalidade invasiva de Cristina fez a cirurgiã cardiotorácica não ter vontade de ensiná-la. Essa foi uma rivalidade que nunca foi solucionada.

4. Avery e Sloan

(Fonte: ABC/Divulgação)Fonte: ABC

Ambos apaixonados por Lexie, Avery e Sloan foram ótimos exemplos de amigos que se tornaram inimigos e vice-versa. Jackson sempre encarou Mark como seu mentor na cirurgia plástica. Porém, o fato de os dois terem se apaixonado pela mesma mulher foi uma grande dificuldade.

3. Meredith e Cristina

(Fonte: ABC/Divulgação)Fonte: ABC

É difícil pensar em Meredith e Cristina como rivais porque elas sempre foram a “pessoa” uma da outra. Porém, seus momentos de embate apareceram de vez em quando. Logo no primeiro episódio de Grey’s Anatomy, as duas resolvem um caso juntas, e Derek chama Meredith para assistir à cirurgia, fazendo elas brigarem antes mesmo de se tornarem amigas.

2. Kepner e os outros atendentes

(Fonte: ABC/Divulgação)Fonte: ABC

Quando Meredith é suspensa, April precisa assumir a chefia do hospital temporariamente. Como sempre, ela quer fazer o melhor trabalho que puder. O problema é que os atendentes decidiram escolher o lado de Meredith e se recusaram a fazer o seu trabalho, causando problemas para Kepner.

1. Mercy West e o Seattle Grace

(Fonte: ABC/Divulgação)Fonte: ABC

Por último, uma das melhores rivalidades da série até a 17ª temporada, é a briga entre os funcionários antes que o Seattle Grey e o Mercy West fossem unificados. Agora, sabemos que alguns dos melhores personagens vieram do Mercy West. Porém, na época, não dá para negar que a torcida sempre foi para o Seattle Grace, certo?

