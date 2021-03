Grey’s Anatomy confirma retorno de outra personagem morta; saiba quem será · .

Grey’s Anatomy terá o retorno de mais uma personagem morta na série. Depois de reencontrar o ex-marido, Derek Shepherd (Patrick Dempsey), e o amigo George O’Malley (T.R. Knight), a protagonista Meredith Grey (Ellen Pompeo) receberá a visita de outra favorita dos fãs: sua irmã, Lexie Grey (Chyler Leigh).

Chyler deixou o elenco do drama médico no final da oitava temporada, quando Lexie perdeu a vida em um acidente de avião –posteriormente, seu namorado, Mark Sloan (Eric Dane), também não sobreviveu aos ferimentos. A morte dos dois resultou na mudança do nome do hospital em que se passa a série para Grey Sloan Memorial, que continua até hoje.

Sem a definição de que Grey’s Anatomy será renovada para um novo ano, a showrunner Krista Vernoff e os roteiristas da produção estão usando a 17ª temporada para trazer de volta antigos personagens. Além de Dempsey, Knight e Chyler, Sarah Drew também teve sua participação confirmada. Sua personagem, April Kepner, segue viva na trama.

Depois de deixar o elenco de Grey’s Anatomy, Chyler continuou com sua carreira na TV e passou a integrar o elenco de Supergirl como Alex Danvers, a irmã da protagonista, Kara (Melissa Benoist), e uma das personagens mais importantes da série. A atriz chegou a fazer participações em outras atrações do Arrowverse, como Arrow (2012-2020), Flash e Legends of Tomorrow.

Confira abaixo a prévia do retorno de Chyler Leigh em Grey’s Anatomy: