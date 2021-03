Griezmann leva ‘cornetada’ de parceiro na seleção por goleada na Champions League

Lateral do Bayern de Munique e da França, Lucas Hernández brincou com o amigo Antoine Griezmann sobre a dura derrota que o Barcelona sofreu nas oitavas de final da Champions League para o PSG.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

El Clásico Real Madrid x Barcelona acontecerá no dia 10 de abril, às 16h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo de ESPN Brasil e ESPN App, além de acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

“Falo muito com Griezmann, escrevemos um para o outro quase todas as semanas. Ele é como um irmão mais velho para mim. Griezmann não poderá me dizer muitas coisas porque perdeu por 4 a 1 para o PSG”, disse Hernández em uma entrevista ao jornal francês L’Equipe.

Campeão da última edição da Champions League, Hernández falou sobre o duelo nas quartas de final contra o PSG, mesmo adversário na final de 2020.

“O PSG mostrou contra o Barcelona que é um dos grandes favoritos para a conquista da Champions League. Vai ser difícil eliminá-los”, admitiu.

Griezmann é abraçado após marcar para a França sobre a Ucrânia EFE

Questionado sobre a entre Haaland e Mbappé, o defendor francês não hesitou em escolher o astro do PSG. “Mbappé? Vou dizer-lhe uma, duas, três ou quatro coisas para o manter calmo. Entre Haaland e Mbappé, prefiro Mbappé. Entre os jovens, ele é o melhor. Estou feliz por tê-lo na seleção francesa”, finalizou.