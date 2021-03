Grupo do Corinthians usou as falas do presidente do Retrô como motivação: confira

O Corinthians, antes da partida contra o Retrô pela Copa do Brasil, usou as falas do presidente do clube pernambucano, Laércio Guerra, como motivação para o confronto. No vestiário, antes do Timão subir para campo, o zagueiro Gil citou os comentários de Laércio.

“Eu não sou muito de ficar vendo entrevista, mas vi essa entrevista que o presidente deles falou que amanhã estariam falando da classificação do Retrô. Eu acho que isso é muito sério, porque aqui todo mundo trabalha, nós que somos time grande, e a gente nunca desmereceu ninguém. Então vamos continuar trabalhando, vamos vencer essa partida, sim, não para dar resposta para eles, mas porque nós merecemos. Nós saímos de casa na segunda-feira e não vi ninguém aqui reclamar que saímos em cima da hora. A gente veio aqui fazer o nosso trabalho, vamos voltar classificados”, disse Gil em vídeo divulgado pela Corinthians TV.

O presidente do Retrô deu uma entrevista exclusiva para a Gazeta Esportiva, falando que a equipe pernambucana jogaria para ganhar e dizendo que o clube viraria “matéria nacional” caso passasse de fase. “A gente tem o maior respeito pelo Corinthians, mas não temos medo. Imagina se a gente tirar o Corinthians da Copa do Brasil, vai ser como o Tolima, mas de dentro do país. Eu vou ficar falando disso o tempo todo, vão ter que me engolir durante um bocado de tempo”, disse o presidente.

“Se ganhar do Corinthians com um time de jovens, amanhã a gente vira matéria nacional. O Corinthians é um negócio fenomenal, eu nunca recebi tanta ligação como de ontem para hoje”, concluiu.

O Timão se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil após empatar por 1 a 1 no tempo normal e garantir a vitória nas penalidades. O gol corintiano foi de Otero, em cobrança de falta, na primeira etapa. Nos penais, o Corinthians converteu todas suas chances e venceu por 5 a 4.