Haaland pede para sair e agente põe distância entre atacante e City

O atacante Haaland comunicou ao Borussia Dortmund que tem o interesse de deixar o clube alemão na próxima janela de transferência, segundo o “Deportes Cuatro”. A equipe da Bundesliga havia taxado o centroavante em 180 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão), um valor muito alto para os times que querem contratar o norueguês em um período de crise financeira.

Em entrevista ao “The Athletic”, Mino Raiola, empresário do jovem, comentou sobre sua relação ruim com o técnico Pep Guardiola, do Manchester City. O clube inglês é um dos principais interessados na chegada do camisa nove, principalmente após a saída de Aguero, mas as portas estão praticamente fechadas.

O agente italiano também disse que estava equivocado com Haaland ao achar que o Dortmund seria o melhor lugar para o atleta se desenvolver. No entanto, Raiola afirmou que o jogador pode atuar em qualquer equipe do mundo por conta de sua maturidade e futebol e que poderia ter ido a um clube maior desde a saída do RB Salzburg.