Helena troca de lugar com Camila em despedida dolorosa · .

Helena (Vera Fischer) trocará de lugar com Camila (Carolina Dieckmann) para realizar uma tarefa muito dolorosa em Laços de Família. A esteticista irá até o hospital onde a filha esteve internada para se despedir de Marcela (Paula Tolentino). A garota não conseguirá se curar e morrerá.

Assim que chegar à instituição de saúde, a gestante encontrará a mãe da moça e a abraçará com carinho. Após o momento de conforto, ela perguntará sobre a paciente. “Como é que ela está?”, perguntará a loira na novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo.

“Tá muito mal. Eu sinto que a minha filha está indo embora”, revelará Carmem (Virgínia Calas). “O pai dela chegou de viagem hoje e está com ela lá no quarto. Os dois se dão muito bem, sempre se deram. Tanto que eu cheguei a pensar que a minha filha ficou doente por causa da minha separação”, comentará a senhora.

Helena dirá que a mulher não deve se culpar, e Carmem afirmará que só a mãe de Camila entende como ela está sofrendo. “A Camila me pediu para vir. Ela não pode, o médico a proibiu de vir até o hospital. Sabe, ela tem que se cuidar”, explicará a esteticista.

Carmem dirá que entende e abraçará Helena novamente. O pai de Marcela sairá do quarto, e a loira entrará para falar com a amiga da herdeira.

Ao entrar no quarto, a personagem de Vera Fischer encontrará Marcela bem abatida, usando um respirador. “A Camila pediu que eu viesse. Ela não pode…”, começará a falar, mas moça a interromperá. “Eu não quero que ela venha. Não quero que ela morra”, vai declarar a filha de Carmem.

“Ela mandou um beijo pra você, disse que reza todos os dias pra você ficar boa. Ela pede por você, por ela, com a mesma fé, com o mesmo fervor. E ela mandou que eu dissesse também que logo vocês vão estar boas, curadas, e vocês vão ficar passeando”, falará a gestante.

Marcela pedirá para Helena pegar um envelope na gaveta e abrir. Dentro, a mãe de Fred (Luigi Baricelli) encontrará uma foto da moça e um desenho de um barco. Ela pedirá para que a loira leve o pacote para Camila para a amiga não esquecê-la.

“Diz pra ela que eu tô dentro desse barquinho, indo pra um lugar bem bonito. Além dos mares, além do horizonte”, fantasiará a jovem. Após a visita de Helena, o quadro clínico de Marcela não melhorará, e ela irá para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e morrerá.

Laços de Família exibirá os seus últimos capítulos na próxima semana. A partir de segunda (29), Ti Ti Ti (2010) entra no ar para dividir o horário com a reta final da trama de Manoel Carlos.

