Hipocondríaco de Salve-se Quem Puder, ator leva vantagem ao gravar na pandemia · .

A mania de limpeza de Rafael deu uma vantagem extra para Bruno Ferrari retomar as gravações de Salve-se Quem Puder nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Afinal, o noivo de Kyra (Vitória Strada) é hipocondríaco de carteirinha e estava pronto para enfrentar a pandemia de Covid-19 muito antes da OMS (Organização Mundial de Saúde).

“Eu fiquei adaptado com a máscara por causa dos surtos do meu personagem. Acho que ele sentiria até um alívio ao chegar nos bastidores e ver todo mundo coberto das cabeças aos pés”, entrega o galã ao ., em referência às medidas de segurança adotadas pela emissora para produzir conteúdo inédito em meio à crise sanitária.

Afinal, o autor Daniel Ortiz tomou emprestada a bola de cristal de Mãe Dinah (1930-2014), vidente que ficou famosa por prever o acidente que vitimou os Mamonas Assassinas em 1994, ao escrever as cenas em que o empresário obriga todos os funcionários da Labrador a usarem máscaras, luvas cirúrgicas e até mesmo álcool gel –exibidas muito antes de o Sars-Cov-2 chegar ao Brasil.

Na trama, o sócio de Renzo (Rafael Cardoso) entrou em parafuso ao descobrir que a protagonista de Vitória Strada tinha sido dada como morta durante a passagem de um furacão no México. Sem imaginar que a decoradora estava viva –e muito mais perto do que ele imagina– o empreendedor declarou guerra a um vírus imaginário para não precisar lidar com a própria dor.

Bruno, inclusive, sentiu na pele as maluquices de seu personagem durante a preparação para a reta final da produção, que voltará a ser exibida desde o primeiro capítulo na próxima segunda (22).

“Eu levei três ou quatro dias para me readaptar, mas as manias do personagem fizeram eu me sentir em casa. Amei ver todo mundo ali com seu álcool gel. Foi extremamente confortável”, brinca o artista, que deve ser o único a aparecer com proteção no rosto no folhetim –ao contrário de Amor de Mãe, a epidemia não será abordada na novela das sete.

Ele revela que também será muito mais fácil acompanhar as suas sequências pela televisão –sem neuras, sem crise e sem autocríticas. “São quase três meses desde que a gente parou de gravar, então rola um distanciamento. Vai parecer até que é outra pessoa na TV, não eu. Me sinto assim quando vejo alguma reprise em que estou no elenco”, arremata o intérprete.

Saiba tudo sobre os próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#50 – Amor de Mãe voltou! Saiba tudo sobre os primeiros capítulos” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas novelas da Globo.